МВД России объявило о спасении более 4 тыс. среднеазиатских черепах, занесённых в «Красную книгу». Рептилий обнаружили при досмотре легкового автомобиля на пограничном пункте пропуска в Оренбургской области. Как сообщили в МВД, черепахи были спрятаны в прицепе за капустой. Водитель уверяет, что ничего не знал о живом грузе и не знаком с собственником перевозимого товара.

Произошедшее легло в основу уголовного дела о контрабанде, а черепах решили вернуть в Казахстан. Пока этот вопрос согласовывали с властями соседней республики, рептилий разместили в пустующем здании Оренбургского педагогического университета, где за ними ухаживали следователи МВД. В конце концов черепах выпустили на волю в Арысском массиве Казахстана.