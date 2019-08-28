Елизавета II одобрила приостановку работы парламента

Приостановку работы парламента Великобритании, на которой настаивал премьер-министр Борис Джонсон, официально одобрила королева Елизавета II. Согласившись с действиями Джонсона, 14 октября королева выступит с ежегодной речью в честь открытия новой парламентской сессии.

Представители британской оппозиции осуждают действия премьера, называя их граничащими с узурпацией власти. Они выразили Елизавете II обеспокоенность ситуацией и попросили монарха о встрече.

"То, что делает премьер-министр, это своего рода атака на нашу демократию, с тем, чтобы форсировать выход из Европейского союза без сделки. Чего он так боится, почему ему нужно приостановить работу парламента, чтобы парламент не обсуждал эти вопросы?" - возмущается лидер лейбористов Джереми Корбин.

"Приостановив работу парламента, чтобы добиться "брексита" без сделки, Борис Джонсон и правительство лишают народ голоса. Это опасный и неприемлемый шаг, и мы выступаем категорически против таких действий", - вторит Корбину и лидер либеральных демократов Джо Суинсон.

"Таким образом, Борис Джонсон может закрыть парламент, чтобы провести брексит без сделки. Если депутаты не соберутся вместе, чтобы остановить его на следующей неделе, этот день войдет в историю как по-настоящему мрачный день для британской демократии", - считает первый министр Шотландии и глава Шотланской национальной партии Никола Стерджен.

Не согласны с Джонсоном и некоторые его однопартийцы, в том числе экс-министр финансов Филипп Хэммонд.

"Это грубое конституционное нарушение: не дать парламенту возможность контролировать правительство во время национального кризиса", - написал он в Twitter, назвав решение премьера "глубоко недемократическим".

Спикер британского парламента Джон Беркоу считает, что цель Джонсона - не дать законодателям возможности обсудить условия выхода страны из ЕС,.

"Закрытие парламента станет оскорблением демократического процесса и прав парламентариев как избранных представителей народа", - говорит политик.

Еврокомиссия комментировать решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента отказалась. Её представитель Мина Андреева на брифинге в Брюсселе в среду заявила:

"Мы не комментируем внутриполитические процессы наших государств-членов. И мы также не собираемся спекулировать на предположениях о том, как это решение отразится в дальнейших шагах по проведению британских парламентских процедур. Думаю, что на этот вопрос должны отвечать власти Великобритании".

Борис Джонсон отвергает обвинения в том, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях "брексита". Своё решение он объясняет необходимостью "реализовывать внутриполитическую программу".

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но ситуация сложилась тупиковая: парламент не одобрил соглашение с Брюсселем в его нынешнем виде, в то же время выступая и против "брексита без сделки". А руководство ЕС пересматривать соглашение отказывается.

Ранее лидеры оппозиционных британских партий договорились совместно противостоять выходу без соглашения. Они рассматривают разные варианты действий, вплоть до вынесения вотума недоверия Борису Джонсону.

Отсрочка заседаний британского парламента должна вступить в силу не ранее 9 и не позднее 12 сентября, а продлиться до 14 октября. Законодатели вернутся из отпуска 3 сентября. Чтоб каким-то образом помешать "брекситу" без сделки, у них станется несколько дней до и после приостановки работы парламента.