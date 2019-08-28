Пуэрто-Рико готовится к шторму "Дориан". Ожидается, что подойдя к острову, шторм наберет силу и станет ураганом. Местные жители все еще помнят разрушительные последствия урагана "Мария" в 2017 году. Тогда погибли 3000 человек.

Жительница Пуэрто-Рико

"У нас уже есть опыт, мы принимаем меры, чтобы то же самое не повторилось. Тогда урагана "Мария" застал нас врасплох, и ущерб был очень серьезным "

Президент США Дональд Трамп отметил в своем Twitter, что Конгресс в прошлом году одобрил 92 миллиарда долларов помощи Пуэрто-Рико. Правда, на это власти острова заявили, что названая сумма преувеличена в два раза.

В Пуэрто-Рико и соседней Доминиканской Республике объявлено чрезвычайное положение.

Люди заправляют автомобили топливом и покупают все необходимое, в том числе генераторы. По словам синоптиков, к концу недели стихия может достичь Багамских островов и Флориды.