Трагедия в Новосибирске

Три человека погибли в результате обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Еще один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Всего спасатели вызволили из-под завалов 13 рабочих.

В ликвидации последствий аварии участвуют 370 человек. Общая площадь обрушения - 350 кв. метров.

Трагедия произошла при реконструкции постройки 1967 года в момент, когда рабочие ремонтировали проходящую под стенами здания теплотрассу. Причиной трагедии могло стать сползание грунта. По словам очевидцев, кирпичная стена насосной станции находилась в аварийном состоянии, при этом никак не была закреплена.

Здание принадлежит Сибирской генерирующей компании. Ее руководство заявило, что работы по ремонту возобновятся уже через несколько дней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.