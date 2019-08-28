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Трагедия в Новосибирске

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 Мария Горковская 
Трагедия в Новосибирске
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Три человека погибли в результате обрушения стены насосной станции в Новосибирске. Еще один мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Всего спасатели вызволили из-под завалов 13 рабочих.

В ликвидации последствий аварии участвуют 370 человек. Общая площадь обрушения - 350 кв. метров.

Трагедия произошла при реконструкции постройки 1967 года в момент, когда рабочие ремонтировали проходящую под стенами здания теплотрассу. Причиной трагедии могло стать сползание грунта. По словам очевидцев, кирпичная стена насосной станции находилась в аварийном состоянии, при этом никак не была закреплена.

Здание принадлежит Сибирской генерирующей компании. Ее руководство заявило, что работы по ремонту возобновятся уже через несколько дней.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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Журналист • Мария Горковская