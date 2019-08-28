МАКС-2019: новинки и совместные проекты

В этом году на Международном авиационном-космическом салоне МАКС в Жуковском представлены 210 воздушных судов, включая исторические, новейшие гражданские и боевые летательные аппараты.

В работе выставки принимают участие более 800 компаний, в том числе около 180 иностранных.

Сейчас салон открыт для специалистов и представителями бизнеса, а с пятницы по воскресенье МАКС смогут посетить все желающие.

Говорит Варвара, студентка военного учебного центра: "Глядя на всю эту мощь, глядя на силу — даже визуально они нагоняют какой-то страх, но в то же время — это эстетическое удовольствие. Это прекрасно!"

Впервые в этом году на выставке у России появилась страна-партнер в лице Китая. Представлен совместный проект — полномасштабный макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета CR929. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов

Ключевой образец в военной экспозиции салона — российский истребитель пятого поколения Су-57.

Главной премьерой гражданской части выставки стал показ российского узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21, серийное производство которого должно начаться в 2021 году. Авиакомпания "Аэрофлот" уже подписала контракт на поставку 50 самолетов МС-21.