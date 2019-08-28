Матарелла проведет решающие переговоры

Елена Каваллоне, корреспондент Euronews: "Здесь, в Квиринальском дворце президент Итальянской республики Серджо Матарелла проведет последние, решающие переговоры с представителями "Демократической партии" и "Движения пяти звезд". Матарелла поручит им создать правительство только в случае формирования нового значительного большинства в парламенте. Тем временем, весть о летнем правительственном кризисе долетела до президента США Дональда Трампа. В своем Twitter он пожелал видеть во главе итальянского правительства вновь Конте. Пусть и сделанное довольно неожиданно, подобное заявление такого важного партнера не может остаться незамеченным".