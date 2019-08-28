Интернет-платформа «Руссо», с пользователями которой «Движение пяти звёзд» обещает согласовать состав правительства, существует уже несколько лет. Создателей системы обвиняли в непрозрачности технологий голосования, сами они говорят, что развивают технологии будущего, более эффективные, открывающие доступ к реальной демократии большему числу граждан. Несмотря на серию скандалов этот портал всё чаще используется для обсуждения политических решений в Италии.

По словам журналиста и интернет-эксперта Рикардо Колюччини, у платформы электронной демократии «Руссо» большой потенциал, но и немало проблем. Одна из них связана с тем, что портал принадлежит частной структуре, компании «Казаледжо и партнёры»:

«Это огромный вопрос доверия. По сути, мы доверяем частной компании управлять политической жизнью целой нации, а ещё и эта непрозрачность платформы, непрозрачность механизмов, которые она использует. Это вызывает серьезную обеспокоенность во всем мире. То, что могло быть интересным экспериментом цифровой демократии, в конце концов просто оборачивается кошмаром. Хакеры, взломавшие систему в августе 2017, утверждали, что для них это было прогулкой по парку аттракционов».