Второй шанс Конте

Политический кризис в Италии близится к завершению: президент Серджо Маттарелла собирается вручить премьер-министру распавшейся коалиции Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства. Соответствующее соглашение подписали «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия, которые договорились объединиться ради создания парламентского большинства.

Как лидер «Движения пяти звёзд» я буду просить начать процесс формирования нового правительства с подготовки общей программы, посвящённой гражданам и их каждодневным проблемам. Луиджи ди Майо лидер «Движения пяти звёзд»

Лидер «Движения пяти звёзд» Луиджи ди Майо напомнил, что в поддержку кандидатуры Конте выступал президент США Дональд Трамп, и это, по словам политика, говорит о верном выборе новых партнёров по коалиции.

Лидер «Лиги Севера», прежний союзник «Движения пяти звёзд» Маттео Сальвини раскритиковал соглашение с Демократической партией, назвав его «заговором против итальянцев». Он прогнозирует скорый распад новой коалиции и требует провести досрочные выборы.

Из Рима передаёт корреспондент Euronews Елена Каваллоне: «По итогам этого дня кажется очевидным, что главным проигравшим стал лидер "Лиги" Маттео Сальвини. И важную роль в этом сыграла изоляция его партии в Европе. Джузеппе Конте, с другой стороны, может рассчитывать на поддержку европейских столиц и международных партнеров, таких, как США. Не хватает лишь последней детали, — и именно одобрения соглашения между "Движением пяти звёзд" и Демократической партии со стороны активистов онлайн-платформы "Руссо". Кроме того, обеим политическим силам надо будет продемонстрировать единство в работе правительства. Иначе велика угроза повторения судьбы прежнего кабинета министров».