США: отказ от санкций в обмен на новую сделку?

Разработанный в апреле и ратифицированный в июле 2015 года, Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной программе Тегерана рассматривался международным сообществом как триумф дипломатии, позволившей разрешить давний конфликт между Западом и Ираном. До тех пор, пока новый президент США не заявил, что считает достигнутую сделку "ошибкой" и намерен выйти из нее. В мае прошлого года Дональд Трамп сдержал слово.

На саммите "большой семерки" в Биаррице в минувший понедельник Трамп пояснил: "Мы заключили тогда смешную сделку: дали им 150 миллиардов долларов.., мы дали им более полутора миллиардов наличными и ничего не получили взамен. Кстати, это соглашение истекает в очень короткий срок. Не следует заключать настолько краткосрочные сделки с государствами, которые существуют уже давно, особенно, когда приходится платить такие деньги"...

В мае 2018 года Вашингтон снова ввел санкции против высшего руководства Ирана, в том числе аятоллы Хаменеи, командования Стражей Исламской революции и связанных с ними компаний. Санкции, в частности, были направлены на то, чтобы помешать Тегерану получать прибыль от эксплуатации огромных нефтяных ресурсов, привести к стагнации экономики и усилить тем самым давление на правящую элиту.

Год спустя можно констатировать, что план удался: падение доходов от нефти привело к сокращению ВВП на 6 %; иранская валюта - риал - потеряла 60 % стоимости; инфляция подскочила на 37 %. Как то уже случалось в недавней истории, самую высокую цену платят простые иранцы, страдающие от резкого роста стоимости жизни и безработицы.

После озвученной в Биаррице президентом Франции инициативы о встрече между Дональдом Трампом и Хасаном Роухани, наблюдатели ждут от двух лидеров сигналов о смягчении: в первом случае санкций, во втором - антиамериканской риторики, для начала диалога.