Кто вы, робот Федор?

Беспилотный корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к МКС со второй попытки. На его борту - необычный пассажир - антропоморфный робот "Фёдор", также известный как Skybot F-850. По прибытии он извинился за задержку на своем пути: "Застрял в пробке" - пошутил андроид в своем Twitter.

Первая попытка стыковки, запланированная на 24 августа, сорвалась из-за сбоя в работе самой станции.

Он адаптирован под факторы нахождения на низкой околоземной орбите, он адаптирован под старт ракеты, потому что вибрации и перегрузки не каждое изделие может выдержать. Там многие приборы просто разваливаются на части. Конечно, мы гордимся задающими интерфейсами и тонкой моторикой, которую демонстрирует наш образец. Александр Блошенко исполнительный директор по перспективным программам и науке

"Федор" - детище компании "Андроидная техника" и Фонда перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Его цель - помочь человеку в космосе, а возможно, и заменить его в будущем в качестве "аватара".

"В условиях Земли он передвигается, сам водит автомобиль. А на борту российского сегмента МКС он будет выполнять типовые сценарии: работа с отвертками, гаечными ключами, стыковка, расстыковка – все, что будет демонстрировать наличие тонкой моторики рук, - говорит специалист. - Конечно, факторы невесомости накладывают определенные нюансы ограничения. Поэтому мы и проводим этот космический эксперимент: и оператор на борту будет испытывать все прелести нахождения в невесомости и управления роботом, и робот будет действовать в состоянии невесомости. Именно такой эксперимент, именно такой объект исследования будет на МКС впервые".

Копирующий режим, когда робот в точности повторяет все движения оператора, поможет, в проведении операций в открытом космосе. А в дальнейшем и на более значительных дистанциях - например, для изучения Луны и других тел Солнечной системы.