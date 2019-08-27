Эммануэль Макрон: номер один или "на безрыбье и рак рыба"?

Дома за имперские амбиции его давно прозвали "Юпитером" - древнеримским "королем" всех богов, но за последние несколько дней о стремлении Эммануэля Макрона доминировать на международной политической арене заговорил весь мир.

Во время встречи "Большой семерки", которая проходила на родине французского президента, он сумел не только перетянуть на себя одеяло в переговорах по иранской ядерной сделке и тушении амазонских пожаров, но и совершить невозможное - укротить Дональда Трампа.

"Безусловно, сегодня Макрон самый активный европейский лидер, как во внутренней политике ЕС, так и с точки зрения более жесткой позиции в отношении Дональда Трампа, - считает директор французского Института международных отношений и стратегий Паскаль Бонифас. - На Западе он кажется единственным лидером, который способен противостоять американскому президенту, оставаясь с ним в хороших отношениях".

На безрыбье...

Французский лидер никогда не скрывал желания стать политиком номер один в Европе. Его первую речь в качестве новоизбранного президента в мае 2017 года сопровождала "Ода радости" - гимн Европейского Союза, а не французская "Марсельеза".

Бесспорным лидером блока в то время была немецкий канцлер Ангела Меркель. Придя к власти в 2005, именно она вывела Еврозону из глобального финансового кризиса конца нулевых и все еще почивала на лаврах, несмотря на то, что миграционный кризис 2015 года уже значительно ослабил ее позиции. В 2019 она вступила с обещанием не баллотироваться на новый срок, что в очередной раз подчеркнуло падение ее влияния в Европе.

Великобритания - традиционный соперничающий с Францией союзник, также оказалась не в состоянии продавить собственную повестку дня на прошедшей встрече "Большой семерки". "Многие из партнеров Макрона (по G7) находятся в сложной ситуации, - сказал Бонифас. - Канадского премьера Джастина Трюдо скоро ждут выборы, в Италии нет правительства, Борис Джонсон больше думает о том, как разобраться с "брекситом". В такой ситуации Макрон просто занимает вакантное место международного лидера".

"Борьба двух титанов"

Проверкой Макрона "на прочность" на международной арене можно считать его непростые отношения с американским президентом. Уже в 2017 году глава французской Республики продемонстрировал свою про-европейскую позицию и амбиции, когда на саммите НАТО целенаправленно поприветствовал Ангелу Меркель в обход Дональда Трампа.

Тогда же, во время двусторонней встречи с американским лидером Эммануэль Макрон продемонстрировал настолько крепкое рукопожатие, что Трампу, известному любителю доминировать в этом жесте, пришлось силой высвобождать ладонь.

Так для французского лидера началась трудная игра: остаться другом США, лоббируя интересы Европы.

Другим примером сложных отношений двух политиков можно считать визит Дональда Трампа в Париж во время военного парада по случаю Дня взятия Бастилии в том же 2017 году. Видео их рукопожатия, длившегося около 40 секунд, стало хитом социальных сетей.

По словам эксперта невербальной коммуникации NoVerbal.es Хавьер Торрегроса, неловкие рукопожатия двух лидеров свидетельствуют о стремлении продемонстрировать, "кто тут главный". На записи видно, как в первые секунды Дональд Трамп вторгается в личное пространство Эммануэля Макрона, заставляя его слегка пошатнуться, но затем президент Франции пытается отыграться. "Толкая друг-друга они как будто участвуют в дуэли", - объяснил Торрегроса.

Тем временем, Макрон, кажется, соперничает не только с США. Аналогичную тактику он применяет и с европейскими лидерами. Во время визита премьер-министра Бориса Джонсона в Париж на прошлой неделе Макрон, по словам эксперта, повторил попытку "задавить авторитетом" коллегу.

"Во время рукопожатия он вторгается в личное пространство Джонсона и слегка заламывает его кисть. Это жест указывает на стремление доминировать, - продолжил Торрегроса. - Тем не менее, Макрон постоянно колеблется, качается из стороны в сторону, что на языке тела предполагает нервозность и чувство незащищенности".