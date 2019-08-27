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Испания

Боеприпасы для Томатины

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 Вероника Доваль 
Боеприпасы для Томатины
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Более 140 тонн помидоров были доставлены из испанской провинции Кастельон в город Буньоль накануне знаменитого на весь мир и одного из самых популярных и посещаемых праздников - фестиваля Томатина. Ежегодно, в последнюю неделю августа в этот небольшой испанский город в провинции Валенсия со всех уголков земли приезжают десятки тысяч людей для участия в битве, главным оружием в которой служат спелые помидоры. "Боеприпасы" доставляют на центральную площадь Пласа-дель-Пуэбло на грузовиках.

Сражение начинается в 11 часов утра после специального сигнала - выстрела из водяных пушек. Затем в течение часа веселые участники побоища в атмосфере радости и дружбы бросают друг в друга помидорами, а по улицам города текут томатные реки. Во время праздника достается также и любопытным зрителям - помидоры летают повсюду. Одно из главных правил фестиваля - перед тем, как швырнуть помидор, его следует раздавить, чтобы не травмировать окружающих.

В конце битвы всех участников Томатины поливают из водопроводных шлангов местные жители. Фестиваль длится неделю и включает в себя ярмарку, парад, танцы и салют.