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Испания

Потоп на улицах Мадрида

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 Марика Димитриади 
Потоп на улицах Мадрида
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Isaac Garcia via REUTERS
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Улицы Мадрида превратились в бурные реки. Мощные ливни с градом обрушились на испанскую столицу. Движение транспорта было нарушено на нескольких автострадах, потоками воды уносило машины, с перебоями работали метро и аэропорт.

Государственное метеорологическое агентство ввело "оранжевый" уровень тревоги.

Местные жители говорят, что были потрясены увиденным. Сейчас они вместе с пожарными пытаются привести улицы в порядок.

- Я никогда не видела ничего подобного. Никогда. Да, бывали ураганы, такого не было никогда.

Дожди не обошли стороной и другие районы Испании. От непогоды пострадали 14 из 17 регионов страны. Метеоагентство предупреждает, что сильные дожди в некоторых районах могут продлиться до конца августа.