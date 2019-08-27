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Иран

Президент Ирана отказался от переговоров с США

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 Мария Горковская 
Президент Ирана отказался от переговоров с США
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Президент Ирана Хасан Роухани развеял мечты "Большой семерки". Он не встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом до тех пор, пока американские санкции в отношении Исламской Республики остаются в силе.

Ранее надежду на скорые переговоры Вашингтона и Тегерана выразили участники саммита во французском Биаррице.

Выхода из тупика не найти, пока этого не будет сделано. Пока не будут сняты санкции. Ограничения в отношении иранской нации противозаконны, жестоки и несправедливы. Они должны быть сняты.
Хасан Роухани
президент Ирана

Вашингтон не раз заявлял о готовности к диалогу без предварительных условий. В том числе - и на полях саммита "Большой семерки".

"Я лично не знаю этого джентльмена. Точнее, я узнал кое-что о нем, следя за новостями последних лет. По-моему, он прекрасный переговорщик. Скорее всего, он захочет встретиться. Думаю, Иран хочет исправить ситуацию", - заявил Дональд Трамп, президент США.

После выхода США из ядерной сделки и возобновления санкций потери Тегерана составили около 50 млрд долларов. Иран приостановил часть своих обязательств, а другим участникам соглашения (Великобритании, России, Франции, Китаю и Германии) дал срок - до 5 сентября, чтобы спасти ситуацию.

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