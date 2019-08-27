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Россия

Путин и Эрдоган договорились о совместных действиях в Сирии

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 Андрей Позняков 
Путин и Эрдоган договорились о совместных действиях в Сирии
Авторское право
Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via Reuters
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о дальнейших совместных действиях в Сирии на фоне обострения вооружённого конфликта на севере страны. Путин призывает направить силы на борьбу с террористами:

«Наметили с президентом Турции дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и как следствие в Сирии в целом. При этом исходим из незыблемости принципа сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, недопустимости разделения страны на зоны влияния».

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, в свою очередь, обвинял сирийскую правительственную армию в эскалации напряжения. Он пригрозил ответными мерами:

_«К сожалению, удары правительственной армии по мирным жителям ведут к радикализации ряда группировок. Провокации режима достигли уровня, который создаёт угрозу для жизней наших солдат в регионе. Я хочу подчеркнуть, что мы имеем право на самооборону, это вынуждает нас защищаться у наших границ. И, конечно, в нужное время мы примем все необходимые меры. Я говорил о нашей решимости предпринять такие шаги моему дорогому другу Путину».
_

Перед визитом в Подмосковье Эрдоган объявил о готовности направить в приграничные районы на севере Сирии турецкие войска. Путин отметил, что с пониманием относится к позиции Анкары и выступил за создание приграничной зоны безопасности, которая, по словам российского лидера, помогла бы обеспечить территориальную целостность Сирии.

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Видеомонтаж • Андрей Позняков