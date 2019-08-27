Москва: пожар в монастыре мог вспыхнуть из-за короткого замыкания

Причиной пожара на территории Богородице-Рождественского монастыря в Москве, по предварительной версии, стало короткое замыкание. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожар вспыхнул в понедельник вечером. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Потушить пламя удалось через два часа.

На территории храма ведутся реставрационные работы, но стали ли именно они причиной пожара – пока неизвестно.

"Данное здание - старой постройки, двухэтажное, предназначено для проживания. Пожар в 19 часов 50 минут был локализован на площади 200 метров квадратных. В данный момент производится дотушивание данного пожара. Работают 17 отделений техники, 56 единиц личного состава. Погибших и пострадавших не допущено", - заявил врио начальника ГУ МЧС России по Москве Сергей Желтов.

Интернет-ресурс "Открытые медиа" сообщил, что в марте 2019 года сотрудники МЧС провели внеплановую проверку монастыря. Они контролировали, как выполняются предписания по устранению нарушений пожарной безопасности. По данным ресурса, проверка заняла два часа, никаких нарушений обнаружено не было.

Рождественский женский монастырь - один из самых древних в Москве. Он был основан в 14 веке на берегу реки Неглинной.