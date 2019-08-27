Британия заплатит за "брексит"

Великобритании придётся заплатить за "брексит", в том числе - "жёсткий". Брюссель опроверг утверждение Бориса Джонсона о том, что Лондон сэкономит на отступных, если страна покинет сообщество без сделки.

Во вторник еврокомиссар по экономике и финансам заявил, что в противном случае, ни о каких переговорах о будущих отношениях с ЕС не может быть и речи.

"Британцы должны будут закрыть долги и внести финансовые взносы при любых обстоятельствах, независимо от того, будет ли заключена сделка или нет. Юридические и финансовые обязательства должны и будут соблюдаться. Важно, чтобы при обсуждении этого вопроса не возникал конфликт. Потому что это говорит о доверии сторон, это условие для продолжения дискуссий", - сказал Пьер Московиси.

Глава британского правительства пообещал, что через 66 дней страна выйдет из блока, даже если Лондон и Брюссель не смогут догвориться .

Для того, чтобы избежать "жёсткого брексита" Джонсон предлагает исключить пункт о "бэкстопе" из соглашения, которое, как настаивает Еврокомиссия, пересмотру не подлежит.