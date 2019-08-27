Коалиционные переговоры на грани провала

Итальянское Движение «5 звезд» не будет вести переговоры с левоцентристской Демократической партией о формировании нового парламентского большинства и правительства, пока эта партия не согласится сохранить в должности премьер-министра Джузеппе Конте. К такому решению Движение пришло по итогам безуспешных четырёхчасовых переговоров лидеров двух партий, Луиджи Ди Майо и Николой Дзингаретти.

Представители Демократической партии, в свою очередь, заявляют, что переговоры скорее всего сорвутся из-за желания Ди Майо сохранить за собой пост вице-премьера и стать министром внутренних дел.

Переговоры о новой коалиции начались 21 августа после отставки Джузеппе Конте с поста премьер-министра из-за разногласий с вице-премьером и министром внутренних дел Маттео Сальвини, лидером партии «Лига», предыдущим коалиционным партнёром «Движения 5 звёзд». Сам Конте – беспартийный, но считается близким по взглядам к антисистемному движению Луиджи Ди Майо.

Президент Италии Серджо Маттарелла начинает новый раунд консультаций, которые продлятся до вечера среды.