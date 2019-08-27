Италия: из двух зол...

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе саммита "Большой семерки" в Биаррице повторил, что его совместное с партией "Лига" политическое приключение подошло к концу. Объявление об отставке итальянского кабинета вызвало вздох облегчения среди европейских лидеров и в Соединенных Штатах: все по разным причинам со скрытым недоверием относятся к вице-премьеру Маттео Сальвини.

В Европе суверенному и евроскептическому фронту во главе с Сальвини не удалось прийти к необходимому консенсусу для создания значимой коалиции, способной повлиять на политическую повестку дня в Брюсселе. После изначально кажущейся идиллии между Трампом и Сальвини, США постепенно от него дистанцировались. Вашингтон выразил обеспокоенность соглашением между Италией и Китаем об Инициативе "Один пояс - один путь", и постепенным сближением Сальвини с Россией.

По этой причине возможный альянс между движением "Пяти звезд" и Демократической партией для формирования нового большинства и создания нового правительства за пределами Италии рассматривается как меньшее зло. По этому сценарию Джузеппе Конте выходит настоящим победителем из правительственного кризиса, спровоцированного Сальвини. В Биаррице многие выразили признательность премьер-министру: от Макрона до Меркель и Дональда Трампа. Самым искренним был Дональд Туск, который назвал Конте одним из лучших примеров лояльности в Европе.

Еще неизвестно, как ушедший в отставку премьер-министр сможет извлечь выгоду из своего растущего доверия. На национальном уровне новое правительство во главе с Конте находится в центре переговоров между движением "Пяти звезд" и Демократической партией, но есть и вариант Брюсселя: имя Конте остается среди кандидатов на пост еврокомиссара.