"Союз" с роботом пристыковался к МКС

Беспилотный корабль «Союз МС-14» успешно пристыковался к модулю «Звезда» российского сегмента Международной космической станции. Корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов: научное и медицинское оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также продукты для членов экипажа.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» был осуществлен 22 августа. Два дня спустя корабль не смог пристыковаться из-за неисправности системы сближения.

На борту «Союза» впервые за тридцать лет не было экипажа, в пилотском кресле находился антропоморфный робот «Фёдор», также известный как Skybot F-850. Он разработан по заказу МЧС для спасательных операций. На борту МКС пройдут его испытания в условиях невесомости.