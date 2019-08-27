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Франция

Саммит "Большой семерки" преподносит сюрпризы

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 Марика Димитриади 
Саммит "Большой семерки" преподносит сюрпризы
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Саммит "Большой семерки" в Биаррице преподнес немало сюрпризов: от визита иранского министра иностранных дел до заявлений Трампа о возможной сделке с Китаем.

Для многих стало неожиданностью и предложение французского президента организовать встречу американского и иранского лидеров. Трамп заявил, что эта идея ему кажется вполне реалистичной. Он не исключил, что встреча может состояться уже в ближайшие недели.

- Я сказал по телефону президенту Роухани, что если он согласится встретиться с президентом Трампом, то я убежден: мы сможем добиться нового соглашения, - говорит Макрон.

- Мы не хотим смены руководства ..... Мы хотим, чтобы там не было ядерного оружия, баллистических ракет и чтобы всё было сделано без отсрочек. Мы можем этого добиться за очень короткий период времени, - добавил Трамп.

Глава Белого дома заявил, что с ним связались представители китайского руководства и предложили вернуться за стол переговоров, чтобы обсудить вопросы торговли. Это произошло вскоре после того, как Пекин и Вашингтон объявили об очередном взаимном повышении пошлин.

- Я думаю, они очень хотят заключить сделку. Вице-председатель КНР заявил, что хочет заключить соглашение в спокойной обстановке. Он использовал слово "спокойный". Я согласен с ним. За последние месяцы Китай пережил тяжелый удар. 3 миллиона людей потеряли рабочие места, и в скором времени ситуация может стать еще хуже.

- При Трампе США оказались по другую сторону баррикад при обсуждении таких ключевых вопросов, как отношения с Ираном, торговля и изменения климата. Но кажется, во время этого саммита настроения поменялись и президент Трамп изъявил желание действовать путем дипломатии – в последнее время это слово не часто можно услышать в Белом доме, - передает из Биаррица корреспондент Euronews Даррен Маккафри.

Но все-таки далеко не по всем вопросам позиции стран оказались едины. Встреча, во время которой "семерка" договорилась выделить 20 миллионов долларов на тушение пожаров в Амазонии, прошла без участия Трампа. Впрочем, Эммануэль Макрон пояснил, что у американского президента были запланированы двусторонние встречи и члены команды Трампа всё-таки присутствовали на том обсуждении.