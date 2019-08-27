Европейский марсоход везут во Францию

Европейское космическое агентство объявило о завершении сборки марсохода «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс». Ровер построили в Великобритании, его должны отправить во Францию для испытаний. Эксперты должны выяснить, как оборудование будет работать в пыли при температурах до минус 120 градусов Цельсия в марсианской атмосфере с низким давлением.
Запуск ровера «Розалинд Франклин» к Марсу намечен на июль-август 2020. Менее чем через год европейский марсоход должен быть доставлен на красную планету при помощи российского десантного модуля «Казачок» — его уже отправили для испытаний в Италию.