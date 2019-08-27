Европейский марсоход везут во Францию

Европейское космическое агентство объявило о завершении сборки марсохода «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс». Ровер построили в Великобритании, его должны отправить во Францию для испытаний. Эксперты должны выяснить, как оборудование будет работать в пыли при температурах до минус 120 градусов Цельсия в марсианской атмосфере с низким давлением.

Наша главная задача — выяснить, можно ли обнаружить следы существующей или прошлой жизни на Марсе. И это новый проект по сравнению с предыдущими миссиями на Марс, потому что мы можем получить доступ к грунту планеты на глубине 1,5-2 м., — это беспрецедентно. Ученые считают, что есть большая вероятность найти признаки жизни именно под поверхностью Марса, ведь сама проверхность стерилизована под воздействием космического излучения. Пьетро Бальони менеджер проекта ExoMars Европейского космического агентства

Запуск ровера «Розалинд Франклин» к Марсу намечен на июль-август 2020. Менее чем через год европейский марсоход должен быть доставлен на красную планету при помощи российского десантного модуля «Казачок» — его уже отправили для испытаний в Италию.