У берегов Ливии затонуло судно с мигрантами

По меньшей мере 40 человек погибли и пропали без вести в результате крушения судна с направлявшимися в Европу нелегальными мигрантами у побережья Ливии. Более 60 человек были спасены и возвращены на берег. По словам представителей ливийской береговой охраны, тела пяти мигрантов, в том числе детей, были обнаружены и извлечены из воды.

Чарли Яксли, официальный представитель УВКБ ООН: "Мы наблюдаем невероятно тревожный рост числа гибнущих людей при пересечении границы между Ливией и Европой. Сейчас ситуация такова: из шести-семи человек, которые отправляются по такому маршруту к европейским берегам, один - погибает. В среднем, по сравнению с предыдущими годами, общее количество прибывающих в Европу значительно сократилось. Но мы по-прежнему видим, что очень многие люди гибнут. Поэтому кризиса из-за прибывающих уже нет, но в тоже время существует настоящий кризис смерти".

По словам официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, нельзя допускать сохранения такой ситуации.

Чарли Яксли: "УВКБ ООН призывает к возвращению поисковых и спасательных судов Евросоюза. Кроме того нам необходимо признание жизненно важной работы операций НПО. Мы также должны усилить меры по спасению беженцев из Ливии".

Подробности трагического происшествия у берегов Ливии пока до конца не выяснены. В район кораблекрушения прибыли спасатели, они проводят беседы с выжившими, чтобы установить все обстоятельства инцидента.