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Россия

ЕСПЧ: РФ должна выплатить компенсацию матери и вдове Магнитского

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 Euronews и Интерфакс
ЕСПЧ: РФ должна выплатить компенсацию матери и вдове Магнитского
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Европейский суд по правам человека признал, что власти России нарушили право аудитора инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского на жизнь, допустили плохое обращение с ним во время заключения и не обеспечили эффективного расследования причин его гибели в СИЗО.

Также суд решил, что в отношении Магнитского был нарушен § 3 статьи 5 конвенции, предусматривающей право на свободу и безопасность, поскольку его арест был неоправданно долгим. Также суд признал нарушение §§ 1 и 2 статьи 6, дающих право на презумпцию невиновности и на справедливое судебное разбирательство в связи с посмертным судебным преследованием и обвинительным приговором.

Вдова и мать Магнитского получили право на компенсацию в 34 тысячи евро.

Жалобу на нарушение прав юриста в связи с его задержанием суд отклонил как необоснованную, поскольку власти "имели разумные основания подозревать" его в причастности к налоговым махинациям, решили в Страсбурге. Однако эти подозрения не могут быть основанием для его содержания под стражей дольше года, и власти не представили доказательства, что его нужно было так долго удерживать под арестом, говорится в решении.