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Бразилия

Болсонару усомнился в искренности намерений Макрона

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 Юрий Смирнов  и Associated Press
Болсонару усомнился в искренности намерений Макрона
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Правительство Бразилии могут отказаться от зарубежной финансовой помощи в тушении лесных пожаров в Амазонии. Накануне помощь в размере 20 млн долларов на спасение дождевых лесов пообещали выделить страны «Большой семёрки».

Но, по словам главы гражданской канцелярии президента Бразилии Оникса Лоренцони, Бразилия может научить «любую страну» тому, как сохранять леса, поэтому деньги «большой семёрки» лучше потратить на восстановление лесов Европы. В бескорыстие лидеров семёрки усомнился и президент Болсонару.

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагает помощь богатых стран для Амазонии. Но оказывает ли кто-то помощь не бедным людям, не ожидая что-нибудь в обмен? Почему они озаботились Амазонией? Чего они там ищут?
Жаир Болсонару
президент Бразилии

При этом Бразилия принимает помощь соседних стран. Министр обороны страны Фернанду Азеведу-и-Силва заявил в понедельник, что в Бразилию уже прибыли четыре авиаборта из Чили и один из Эквадора, а также две группы специалистов из этих стран.

С конца прошлой недели в противопожарных мероприятиях задействованы свыше 43 тыс. бразильских военнослужащих.