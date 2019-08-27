Болсонару требует извинений

На повышенных тонах продолжают диалог Бразилиа и Париж. Жаир Болсонару потребовал извинений от президента Франции за "оскорбления" в свой адрес.

Недовольство бразильского лидера вызвало заявление Эммануэля Макрона о том, что тот солгал по поводу взятых на себя обязательств по защите окружающей среды.

Болсонару отметил, что только после того, как его французский коллега извинится, он подумает над тем, принимать иностранную финансовую помощь или нет.

"Мы достигли прогресса, благодаря саммиту "Большой семёрки" и в особенности - президенту Чили, которого я пригласил, потому что он всерьёз вовлечён в борьбу с изменением климата. Мы выработали стратегию касательно Амазонии. Мы предложили 20 миллионов евро помощи странам, леса которых горят. А горят они не только в Бразилии", - сказал Макрон.

В словесную перепалку лидеры двух стран вступили после того, как Болсонару посмеялся в соцсетях над внешностью первой леди Франции.

Извинения за его поведение французам принёс Пауло Коэльо. Бразильский писатель записал видео со словами: "Это мрачный момент для Бразилии. Он пройдет, как проходит ночь. Но это мрак, и я прошу у вас прощения. Простите, простите меня тысячу раз".

В понедельник Эммануэль Макрон встретил в Биаррице вождя бразильской народности каяпо, он принял участие в саммите "Большой семёрки". Раони Метуктире возложил ответственность за пожары в лесах Амазонии на президента Бразилии, призвав мировое сообщество спасти "лёгкие планеты".