Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Бразилия

Болсонару требует извинений

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
Болсонару требует извинений
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

На повышенных тонах продолжают диалог Бразилиа и Париж. Жаир Болсонару потребовал извинений от президента Франции за "оскорбления" в свой адрес.

Недовольство бразильского лидера вызвало заявление Эммануэля Макрона о том, что тот солгал по поводу взятых на себя обязательств по защите окружающей среды.

Болсонару отметил, что только после того, как его французский коллега извинится, он подумает над тем, принимать иностранную финансовую помощь или нет.

"Мы достигли прогресса, благодаря саммиту "Большой семёрки" и в особенности - президенту Чили, которого я пригласил, потому что он всерьёз вовлечён в борьбу с изменением климата. Мы выработали стратегию касательно Амазонии. Мы предложили 20 миллионов евро помощи странам, леса которых горят. А горят они не только в Бразилии", - сказал Макрон.

В словесную перепалку лидеры двух стран вступили после того, как Болсонару посмеялся в соцсетях над внешностью первой леди Франции.

Извинения за его поведение французам принёс Пауло Коэльо. Бразильский писатель записал видео со словами: "Это мрачный момент для Бразилии. Он пройдет, как проходит ночь. Но это мрак, и я прошу у вас прощения. Простите, простите меня тысячу раз".

В понедельник Эммануэль Макрон встретил в Биаррице вождя бразильской народности каяпо, он принял участие в саммите "Большой семёрки". Раони Метуктире возложил ответственность за пожары в лесах Амазонии на президента Бразилии, призвав мировое сообщество спасти "лёгкие планеты".

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube