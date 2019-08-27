"Брексит" не пройдет: оппозиция заключила альянс

Большинство оппозиционных партий Великобритании заключили альянс с целью воспрепятствовать жёсткому "брекситу" 31 октября.

На заседании в Лондоне с участием лейбористов, Шотландской национальной партии, либерал-демократов, партии Уэльса и "зелёных" стороны заявили о решимости сделать для этого все, вплоть до принятия специального закона и вынесения на голосование вотума недоверия правительству.

Оппозиция больше всего опасается сценария, при котором обладающий незначительным большинством премьер-министр приостановит работу парламента, чтобы не дать ему возможность заблокировать "брексит".

"Мы уделяем главное внимание законодательным вариантам расширения 50-й статьи и поиску путей для этого. В ближайшие двое суток будут проведены дальнейшие встречи, на которых мы рассмотрим конкретные сценарии и проработаем их в деталях. Законодательный подход, безусловно, наша основная опция, здесь между нами царят консенсус и согласие", - прокомментировала новость лидер Либерально-демократической партии Великобритании Джо Суинсон.

Первыми на мобилизацию оппозиции отреагировали фондовые рынки: курс фунта стерлинга к доллару во вторник вырос на пол процента.