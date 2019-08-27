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Бразилия

Вождь Раони раскритиковал Болсонару

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 Юрий Смирнов  и Reuters
Вождь Раони раскритиковал Болсонару
Авторское право
REUTERS/Regis Duvignau
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Вождь бразильской народности каяпо Раони Метуктире поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за заботу о дождевых лесах Амазонии. Вождь принял участие в саммите «большой семёрки» по приглашению неправительственных организаций. В своём выступлении он говорил о беспрецедентных пожарах в Амазонии, ответственность за которые он возложил на президента Жаира Болсонару.

Мы считаем, что позиция Болсонару подталкивает фермеров поджигать лес. Они чувствуют, что глава государства поддерживает такие действия. До сегодняшнего дня президенты так себя не вели.
Раони Метуктире
вождь народности каяпо

Гийом Пети, Euronews: _«Индейский вождь Раони снова призвал к спасению Амазонии _–_ региона, который, по его словам, позволяет нам всем дышать. Он беседовал с президентом Макроном, который пообещал ему призвать лидеров "Большой семёрки" действовать. Президент Франции также пообещал предоставить помощь на сумму в 20 млн долларов и обсудить на саммите вопросы климата в приоритетном порядке»._

Достаточно ли обещанных 20 млн долларов для спасения Амазонии и дойдут ли они вообще до адресата пока не известно. Последнее слово остается за правительством Бразилии, а оно, по последним данным, от иностранной помощи отказывается. Президент Жаир Болсонару дал понять, что предложенную сумму лучше потратить на озеленение Европы.