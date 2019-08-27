Вождь Раони раскритиковал Болсонару

Вождь бразильской народности каяпо Раони Метуктире поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за заботу о дождевых лесах Амазонии. Вождь принял участие в саммите «большой семёрки» по приглашению неправительственных организаций. В своём выступлении он говорил о беспрецедентных пожарах в Амазонии, ответственность за которые он возложил на президента Жаира Болсонару.
Гийом Пети, Euronews: _«Индейский вождь Раони снова призвал к спасению Амазонии _–_ региона, который, по его словам, позволяет нам всем дышать. Он беседовал с президентом Макроном, который пообещал ему призвать лидеров "Большой семёрки" действовать. Президент Франции также пообещал предоставить помощь на сумму в 20 млн долларов и обсудить на саммите вопросы климата в приоритетном порядке»._
Достаточно ли обещанных 20 млн долларов для спасения Амазонии и дойдут ли они вообще до адресата пока не известно. Последнее слово остается за правительством Бразилии, а оно, по последним данным, от иностранной помощи отказывается. Президент Жаир Болсонару дал понять, что предложенную сумму лучше потратить на озеленение Европы.