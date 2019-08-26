Акулу внесут в список охраняемых видов

18 видов акул и скатов могут быть внесены в список находящихся под угрозой исчезновения представителей флоры и фауны - приложения II к Конвенции о международной торговле(CITES).

Такое решение приняли в воскресенье собравшиеся в Женеве на съезд делегаты этой международной организации, действующей с 1975 года. Задача Конвенции - гарантировать, что международная торговля дикими животными и растениями не создаёт угрозы их выживанию, предоставляя различные степени защиты для более чем 35 тысяч видов животных и растений.

"Это решение означает, что правительства не могут импортировать мясо акулы, если нет соответствующего разрешения, - прокомментировала новость в эфире Euronews вице-президент по международной политике Всемирного фонда дикой природы Сьюзен Либерман. - А разрешение это означает, что правительства стран-экспортеров занимаются исключительно устойчивым рыболовством в открытом море. Это не идеальная система, но до CITES не существовало никаких международных правил".

Чтобы решение окончательно вступило в силу, его должны одобрить делегаты съезда CITES на пленарном заседании в среду.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), торговля - в том числе незаконная - акульим мясом, плавниками и кожей приносит в год до миллиарда долларов.