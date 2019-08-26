Новые санкции США вступили в силу

Второй пакет американских санкций в отношении России по так называемому "делу Скрипалей" вступает в силу.

Национальным банкам отныне запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и выдавать правительству РФ нерублевые кредиты.

Российские компании, российский бизнес будут каждый раз терять на скачке валюты, на ослабляющемся рубле. То есть вот эта дихотомия, что слабый рубль в некотором роде выгоден российской государственности как политический инструмент – что с дешевым рублем Россия более конкурентна и более свободно власть чувствует себя внутри страны, потому что, меняя накопившиеся доллары на рубли, она способна удерживать зарплаты бюджетникам и так далее - эта дихотомия немножко нарушается. Снижение долларового или еврового баланса внутри российской экономики повлечет за собой и ослабление бюджета. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики

Отказаться от займов, финансовой или технической помощи Москве Вашингтон требует и от международных финансовых организаций. Новые ограничения будут действовать как минимум года и подтолкнут Москву к поиску новых союзников, скорее всего, на Востоке, уверен эксперт.

Мы видим, что Россия пытается найти альтенативные источники в лице Китая, других азиатских стран. То есть очевидно, что проводимая Америкой политика выталкивает Россию со стороны Запада куда-то на восток в поисках новых ресурсов, новых друзей. Мне кажется, что этот пакет санкций – это скорее некий лоббистский набор инструментов, позволяющих американским компаниям быть более конкуретнтыми на тех рынках, где российские компании представляют им угрозу. Это добыча нефти, вообще добывающие отрасли. эксперт

Первый пакет санкций вступил в силу в прошлом августе - в связи с попыткой отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года. Британские службы обвинили тогда в случившемся Москву. Россия свою причастность к инциденту отвергает. Вашингтон ввел новые ограничения, поскольку Москва не предоставила гарантий неприменения химоружия.