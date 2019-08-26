Новые санкции США вступили в силу

Второй пакет американских санкций в отношении России по так называемому "делу Скрипалей" вступает в силу.
Национальным банкам отныне запрещено участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и выдавать правительству РФ нерублевые кредиты.
Отказаться от займов, финансовой или технической помощи Москве Вашингтон требует и от международных финансовых организаций. Новые ограничения будут действовать как минимум года и подтолкнут Москву к поиску новых союзников, скорее всего, на Востоке, уверен эксперт.
Первый пакет санкций вступил в силу в прошлом августе - в связи с попыткой отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года. Британские службы обвинили тогда в случившемся Москву. Россия свою причастность к инциденту отвергает. Вашингтон ввел новые ограничения, поскольку Москва не предоставила гарантий неприменения химоружия.