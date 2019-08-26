Последний шанс спасти ядерную сделку?

Париж и Тегеран высоко оценивают итоги переговоров президента Эммануэля Макрона с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом на полях саммита Большой семёрки в Биаррице. На встрече, которая продолжалась почти три часа и на которой присутствовали британские и немецкие дипломаты, обсуждалась ситуация вокруг ядерной программы Ирана.

Президент Ирана Хасан Роухани: «Наш министр иностранных дел сначала ездил во Париж, вернулся оттуда для консультаций с нами, а затем снова уехал во Францию. После этого собрания мы будем обсуждать результаты переговоров в Биаррице с членами правительства. Мы должны сделать всё от нас зависящее. Даже если шансы на успех не 90%, а 20 или даже 10%, нужно попытаться. Нельзя упускать возможности».

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражал против прибытия Зарифа на саммит, однако встречаться с ним не стал, заявив, что время для этого еще не пришло:

«У Ирана есть шанс по настоящему усилиться и стать очень важной страной. Более важной, чем раньше. Но они должны прекратить терроризм. Эта страна на первом месте по террору. Не последние два года, потому что они больше не могут тратить столько же, сколько раньше. Я думаю, они могут измениться, я правда так думаю. Я уверен, что у них есть шанс стать отличной страной. Надеюсь, что так и будет».

5 сентября Иран может увеличить уровень обогащения Ирана, если европейские страны-участницы ядерной сделки не откажутся от поддержки США по вопросу санкций.