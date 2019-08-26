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Франция

"Альтернативный саммит G7"

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 Guillaume Petit 
"Альтернативный саммит G7"
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Гийом Пети, Euronews:

"Альтернативный саммит G7" завершается в понедельник. Время подводить итоги. Но его организаторы рассчитывают и заглянуть в будущее: подготовить программу встреч на 2020 год.

Это была напряженная неделя, не все прошло гладко.

После четырех дней конференций, а также спокойных переговоров в субботу утром пришлось отменить запланированную на воскресенье акцию протеста: беспорядки в ходе несогласованного с властями митинга в субботу вечером не были предусмотрены.

Отказаться от манифестаций некоторых участников убедили правоохранители: за порядком в Биаррице следили 13 тысяч полицейских. Но НПО все же отличились несколькими "ударными акциями".

Несмотря ни на что, 20 тысяч человек приняли участие в различных мероприятиях, где, среди прочего, обвинили политиков в бездействии на фоне изменения климата".

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Журналист • Мария Горковская