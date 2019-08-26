Нёнокса: выброс как из реактора?

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов заявил об отсутствии угрозы для жизни и здоровья жителей региона после взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Это заявление последовало за резонансной публикацией данных Росгидромета об обнаружении в районе ЧП радионуклидов стронция, бария и лантана, продуктами распада которых являются инертные радиоактивные газы.
В российском «Гринпис» полагают, что это сообщение опровергает официальную версию о взрыве при испытании двигателя с изотопным источником питания. Экоактивисты призвают власти раскрыть более подробную информацию о последствиях ЧП.
В результате ЧП на морском испытательном полигоне под Северодвинском, по официальным данным, погибли пятеро сотрудников Института экспериментальной физики. Глава “Росатома” Алексей Лихачёв на церемонии прощания в Саров призвал в память о них довести до конца работу над новыми образцами вооружений.