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Россия

Гранд-фейерверк в небе над Калининградом

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 Марика Димитриади 
Гранд-фейерверк в небе над Калининградом
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Гранд-фейерверк от лучших пиротехников планеты. Ночное небо над Калининградом озарилось миллионами огней всех цветов радуги. Зрителей чемпионата мира по запуску фейерверков ждало грандиозное шоу. Посмотреть, как соревнуются лучшие пиротехники, пришли десятки тысяч людей. И, кажется, никто не остался равнодушным:

- Это было прямо круто!

- Под конец это было самое крутое.

- Апофеозом конца лета являются, конечно, фейерверки. Это фантастика. Мне нравится, я отдыхаю и наслаждаюсь этим мероприятие.

Мировой чемпионат фейерверков собрал команды из шести стран. Все они победители прошлых турниров. Красота шоу, синхронность залпов и даже эмоции зрителей – при выставлении оценок жюри учитывало все нюансы. Соревнования проходили по выходным на протяжении нескольких недель. Лучшим было признано шоу канадских пиротехников.