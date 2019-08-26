Италии обещают скорое завершение политического кризиса

Итальянское «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия близки к созданию коалиции. Об этом свидетельствуют заявления лидеров политических объединений по итогам переговоров в понедельник. Демократы, в частности, отказались от обещания блокировать переназначение прежнего премьер-министра Джузеппе Конте на пост главы правительства, — этот вопрос называли главным разногласием между потенциальными соратниками по коалиции. Из Рима передаёт корреспондент Euronews Елена Каваллоне:

«Переговоры между "Движением пяти звёзд" и Демократической партией продолжаются. На этих переговорах, которые в большей степени посвящены именам, нежели политическим программам, возможность союза выглядит всё более реалистичной. Сомнения, что Джузеппе Конте возглавит новое правительство, могут исчезнуть, если важные министерства будут переданы Демократической партии.

Президент Республики Серджо Маттарелла призвал провести второй и решающий раунд консультаций с политическими партиями во вторник, чтобы выяснить, возможно ли сформировать новое правительство. Джузеппе Конте, конечно, становится сильнее благодаря этому кризису, но вопрос в том, насколько крепким будет союз двух сил, которые долгое время противостояли друг другу».