Полиция Гонконга впервые сделала предупредительный выстрел в воздух, чтобы остановить разбушевавшихся участников воскресных беспорядков. Массовые акции протеста проходят в Гонконге уже более двух месяцев и в последнее время сопровождаются беспорядками и применением насилия против полицейских. В воскресенье в результате столкновений с протестующими с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы 15 стражей порядка. Протестующие объясняют насилия тем, что их демонстрации не приносят результата:

«Раньше наш протест был очень мирным, но правительство не реагирует. Мы выходим на улицу, а полицейские, наверное, считают, что мы нарушаем закон и применяет слезоточивый газ, из-за чего протестующие озлобляются».

В общей сложности в воскресенье были задержаны 29 участников беспорядков в возрасте от 12 до 48 лет за участие в незаконном собрании, владение оружием и нападение на полицейских.

В понедельник на фоне беспорядков и американо-китайской торговой войны на Гонконгской фондовой бирже произошло крупнейшее за последнее месяцы падение котировок.