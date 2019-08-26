Греция отменяет контроль над движением капитала

Правительство Греции с 1 сентября намерено полностью отменить ограничения на движение капитала, которые были введены властями четыре года назад в разгар финансового кризиса. Об этом в понедельник объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, выступая в парламенте:

"Работая в сотрудничестве с Центральным банком Греции, мы сейчас полностью восстанавливаем нормальное движение капитала. С сегодняшнего дня контроль над капиталом остается в прошлом".

Год назад министерство финансов Греции отменило значительную часть введенных ранее ограничений на снятие наличных средств со счетов в банках страны, но некоторые меры продолжали действовать. По словам греческих политиков, полное снятие ограничений на движение капитала - одно из требований кредиторов к предыдущему правительству.

Харалампос Готсис, председатель Комиссии рынка капитала Греции: "Это решение свидетельствует об уважении, которое греческие или иностранные инвесторы проявляют к греческой экономике. Это очень важно для будущего экономики страны".

Летом 2015 года правительство Греции ввело контроль за движением капитала в связи с острейшим финансовым кризисом, когда граждане в панике начали опустошать банкоматы. Был установлен лимит на снятие наличности в банке - 60 евро в день или 420 евро в неделю, введены ограничения на перевод средств.