Саммит в Биаррице "продемонстрировал единство"

Пессимистичные прогнозы не оправдались: участники саммита "большой семерки" в Биаррице продемонстрировали удивившее многих единство по таким вопросам, как иранская ядерная программа, прекращение торговой войны между США и Китаем, введение цифрового налога.

Президент Франции на итоговой пресс-конференции заявил, что ему удалось убедить Дональда Трампа и остальных партнеров по Совместному всеобъемлющему плану действий в необходимости организовать встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани.

"Я заявил министру Зарифу, а по телефону президенту Роухани, что если он согласится встретиться с президентом Трампом, я убежден: мы сможем добиться нового соглашения".

Глава Белого дома в свою очередь подтвердил, что готов к встрече с президентом Ирана

"при наличии надлежащих условий": "Они должны играть честно, - пояснил он в частности. - Надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать. Они не должны делать то, о чем заявляли, потому что, если они это сделают, то встретят по-настоящему жесткий отпор".

Дональд Трамп также не исключил, что подобная встреча может состояться "в ближайшие недели", как заявил ранее Эмманюэль Макрон. На вопрос журналиста, звучит ли подобное заявление "реалистично", президент США ответил: "Звучит".

Касаясь торговой войны с Китаем, Трамп ообещал, что переговоры между Вашингтоном и Пекином возобновятся "в ближайшее время": "Думаю, что председатель Си - великий лидер и замечательный человек. И он не может потерять 3 миллиона рабочих мест за столь короткий период времени. (...) Убежден, что они хотят заключить сделку, хотя не уверен, что у них есть выбор. Не хотелось бы, чтобы это воспринималось как угроза".

Лидеры Группы семи (G7) также решили выделить 20 миллионов евро на помощь в ликвидации пожаров в Амазонии. Об этом в понедельник заявил президент Франции на переговорах с чилийским коллегой Себастьяном Пиньерой.