Саммит "Большой семерки" завершится без итогового коммюнике

Впервые в истории саммит "Большой семерки" завершится без подписания итогового коммюнике. Это стало еще одним доказательством существующих разногласий между властями семи крупнейших экономик мира.

Для многих гостей саммита был неожиданностью визит главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа. Он встретился с Макроном и со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. "Активная дипломатия Ирана в поисках конструктивного взаимодействия продолжается (...). Дорога вперёд сложна, но попробовать стоит", - написал Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

В Биаррице прошла также встреча британского премьера Бориса Джонсона с главой Евросовета Дональдом Туском. Стороны договорились, что Лондон и Брюссель в любом случае сохранят хорошие отношения, но достичь какого-либо прогресса в переговорах по "брекситу" им не удалось.

- Великобритания и Евросоюз останутся близкими друзьями и после 31 октября, что бы ни случилось, - заявил Джонсон.

- Да, мне нечего добавить, - сказал Туск.

- Так держать

Дональд Трамп сообщил о том, что в скором времени Вашингтон заключит крупное торговое соглашение с Лондоном. По словам главы Белого дома, стороны не видят никаких препятствий на пути к этой сделке.

- Это будет очень крупное торговое соглашение, значительнее, чем какое-либо другое соглашение, которое у нас было Великобританией. И у них не будет никаких препятствий, их ничто не будет сковывать.

В Биаррице собрались лидеры не только "Большой семерки", но и нескольких других стран, в том числе Египта, Индии, Сенегала, Чили и ЮАР. В расширенном формате главы государств и правительств обсудили темы борьбы с неравенством и с глобальными изменениями климата.

На саммите, как и ожидалось, зашла речь и о возвращении России. Но, как сообщают СМИ, лидерам так и не удалось прийти к согласию