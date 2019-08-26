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Бразилия

Макрон вступился за супругу

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 Надежда Дрямина 
Макрон вступился за супругу
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Словесная дуэль между президентами Бразилии и Франции достигла апогея. Всё началось с того, как Эммануэль Макрон упрекнул Жаира Болсонару в бездействии в борьбе с пожарами в Амазонии. В спор с переходом на личности вступил бразильский министр образования, назвав французского лидера "кретином".

"Франция - страна крайностей, она породила таких людей, как Декарт или Пастер, а ещё добровольцев дивизии СС "Шарлемань". Макрон - кретин-оппортунист, который ищет поддержки у сельскохозяйственного лобби", - написал он в своём твиттере.

Ранее Болсонару в соцсетях посмеялся над внешностью первой леди Франции. Макрон вступился за супругу.

"Во Франции и быть не может, чтобы министр позволял себе оскорбления по отношению к руководителю другой страны. Господин Болсонару находит замечательным то, что его министр оскорбляет меня, а сам он позволяет себе крайне неуважительные высказывания в адрес моей жены. Мне грустно за него и за бразильцев", - сказал он.

В воскресенье на странице бразильского лидера в Facebook некто опубликовал пост. В нём предлагалось сравнить фотографии 66-летней Бриджит Макрон и 37-летней Мишель Болсонару - первой леди Бразилии.

Один из подписчиков написал: "Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару? Держу пари, это зависть".

"Не унижайте этого парня, ха-ха", - ответил глава Бразилии.

Попытавшись пристыдить своего коллегу, Макрон пожелал бразильцам "президента, который ведёт себя нормально".

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