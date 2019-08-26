"Семерка" выделит Бразилии 20 миллионов

Лидеры стран "большой семерки" договорились выделить 20 млн евро на ликвидацию пожаров в лесах Амазонии, а также конкретную военную помощь в их тушении. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ходе саммита в Биаррице. Накануне сообщалось, что за два дня число лесных пожаров в Бразилии увеличилось более чем на 1,5 тысячи. За день до этого бразильские власти решили бросить на борьбу с огнем армию.

Филип Кроутер из Манауса: _"Каждый день на территории этого обширного региона сообщается о новых пожарах, иногда их сотни в день. Перед Бразилией стоит огромная задача. Это не просто один большой пожар, а десятки тысяч. Некоторые - совсем недалеко отсюда, другие - за тысячи миль. В последние несколько дней в борьбу с огнем вступила бразильская армия. Правительство президента Жаира Болсонару заявило, что 44 000 военнослужащих могут быть задействованы в шести штатах. Но вопрос в том, сколько из них будет на самом деле бороться с огнем, когда и где именно.

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До сих пор было задействовано очень ограниченное количество военных: 700 человек и два военных самолета находятся в окрестностях города Порто-Велио. Именно там были сделаны многочисленные кадры, которые вы могли видеть в последние дни. Теоретически президент Жаир Болсонару дал задний ход и теперь реагирует на международное давление, но на данном этапе нельзя говорить, что масштабная военная акция по борьбе с пожарами уже началась".