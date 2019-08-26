Демонстранты потребовали спасти леса Амазонии

Тысячи человек приняли участие в демонстрации в Рио-де-Жанейро с требованием к правительству защитить леса Амазонии от пожаров. В акции приняли участие представители коренных народов, а также экологи из организации «Гринпис». Ответственность за беспрецедентный масштаб лесных пожаров они возложили на правительство президента Жаира Болсонару и потребовали отставки министра по делам окружающей среды Рикарду Саллеса.

«Официальная позиция бразильского правительства по вопросу экологии – неприемлема», – говорит известный бразильский певец Каэтану Велозу.

«Мы не можем этого допустить, потому что пострадает вся планета, – заявлет Михаэл Барет Кунья, первый представитель коренных народов, принятый в Университет Рио-де-Жанейро. – Последствия испытают не только бразильцы, но все люди на планете».

В настоящее время, по официальным данным, на территории Бразилии зафиксировано 77 тысяч лесных пожаров, на на 85% больше, чем в прошлом году. Протестующие обвиняют новую администрацию в том, что она не борется с хищнической вырубкой амазонских лесов и халатности при их тушении.

«Меры были приняты очень поздно, – считает участница демонстрации Либертад Вака. – Сгорел почти миллион гектаров. Это очень плохо для всего мира. Меры были явно не достаточными, нужно сделать гораздо больше».

Президент Болсонару заявляет, что пожаром затронуты не девственные леса, а только территории, где они уже были вырублены. В пятницу он распорядился направить на помощь пожарным 44 тысячи военнослужащих.