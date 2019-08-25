Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Педро Санчес снова проиграл

Педро Санчес снова проиграл

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Россия

Стыковка "Союза" с МКС: вторая попытка

 Комментарии
 Надежда Дрямина 
Стыковка "Союза" с МКС: вторая попытка
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

"Союз МС-14" готовится ко второй попытке состыковаться с Международной космической станцией. Перестыковка российского корабля с роботом Фёдором на борту запланирована на 27 августа.

Для этого необходимо освободить порт на модуле "Звезда", который занят другим кораблём - "Союзом МС-13".

"Тренировка по его перестыковке на модуль "Поиск" выполнена без замечаний", - написал в своём твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Экипаж готов к выполнению операции", - добавил он.

"Союз" с антропоморфным роботом Фёдором должен был причалить на МКС ещё в субботу 24 августа. Но приблизившись на расстояние 60 метров, корабль начал отдаляться.

Причиной неудачи называют сбой в работе системы автоматической стыковки "Курск".

Если вторая попытка увенчается успехом, то Фёдор пробудет на Международной космической станции две недели. Там под управлением космонавта Александра Скворцова он займётся сбором телеметрических данных для их последующей отправки в ЦУП.