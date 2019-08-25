Гонки по вертикали

В Австрии прошел 3-й этап мировой серии экстремальных гонок Red Bull 400. Невзирая на летнюю жару в 4Titude Challenge приняли участие 1800 спортсменов из 23 стран. Они должны были преодолеть дистанцию в 400 метров вверх по горному склону, взобравшись на лыжный трамплин под уклоном 35 градусов. Атлеты стартовали у подножия трамплина Пауль-Ауссерлейтнер-Шанце в Бишофсхофене, который считается самым сложным в мире для таких гонок. Убедительную победу среди женщин одержала Андреа Майр. У мужчин первое место занял Якоб Майер. Следующая и последняя в этом году гонка должна состояться в Словении 13 сентября.