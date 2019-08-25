Гора крестов: символ веры, надежды, свободы

Этот курган с тысячами крестов в сельской местности недалеко от города Шяуляй на севере Литвы стал символом борьбы за независимость. По одной из версий, первые кресты появились здесь в 1863 году, когда во времена Российской империи царь Александр II подавил восстание, направленное на восстановление Речи Посполитой и казнил его лидеров. По другой версии, на этом месте раньше было языческое капище, а кресты местные жители стали ставить после принятия католичества. По народному поверью, тому, кто оставит здесь крест, будет способствовать удача

"Это место стало символом веры, веры в будущее, веры в то, что литовцы могут бороться за свободу и по-другому", - говорит гид Симас Даугмаудис.

В советские времена власти коммунистической Литвы неоднократно пытались снести холм, последняя попытка относится к 1985 году. Но Гора крестов вырастала снова и снова.

В 1993 году папа римский Иоанн Павел II посетил Литву и провел на этом месте мессу для ста тысяч собравшихся. Сегодня Гора Крестов - важное место как для верующих, так и для туристов. Мария Янкаускиене приехала из Дании со своим мужем-литовцем:

"Это волшебное место, - говорит она, - куда люди могут прийти в трудные времена, чтобы обрести надежду. Я бы сравнила это с птицей фениксом, которая, погибая, каждый раз вновь возрождается из пепла".

Литовцы любят отмечать на Горе крестов важные вехи своей жизни. По народному поверью, тому, кто оставит здесь крест, будет способствовать удача

Молодожёны ставят крест в день свадьбы, родители - в день рождения ребёнка. Военнослужащие НАТО, возвращаясь домой после своих миссий в Литве, также оставляют здесь свои кресты.

Ежегодно холм посещают около 250 тысяч человек.