Гонконг: спецмашины против баррикад

Полиция Гонконга в воскресенье впервые с начала масштабных антиправительственных демонстраций применила спецмашины с водометами для расчистки баррикад, установленных протестующими на проезжей части. В зону беспорядков были выдвинуты два модифицированных грузовика, каждый из которых оснащен водяными пушками. Ранее в тот же день полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Как сообщают местные СМИ, новая техника пока не была задействована в полную силу непосредственно против толпы манифестантов, которая отступила под натиском полицейских сил. В опубликованном властями заявлении было сказано, что радикально настроенные протестующие заблокировали несколько дорог в городе, парализовав движение транспорта. Помимо прочего демонстранты бросали кирпичи и светили мощными лазерами в правоохранителей, по мнению которых, эти действия представляли для них угрозу. Стражи правопорядка предупредили, что в скором времени начнут операцию по зачистке.