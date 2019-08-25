G7: марши противников

Водомёты и слезоточивый газ пустили в ход полицейские для разгона демонстрантов во французском Байонне в субботу вечером.

Акция протеста против проведения саммита "Большой семёрки" собрала несколько сотен человек. Демонстранты маршем прошлись по улицам города, под стук барабанов выкрикивая лозунги "Все ненавидят полицию", "Полиция нас убивает". В стражей порядка полетели камни, начались столкновения.

Около 70 манифестантов задержаны.

А между тем, ранее всего в 30 километрах от Биаррица, где президент Эммануэль Макрон принимал лидеров стран-участниц саммита, прошла ещё одна акция, но в более мирной обстановке.

Шествие с участием антиглобалистов, антикапиталистов, жёлтых жилетов и баскских националистов собрало около 10 тысяч человек.

Они проделали путь длиной в четыре километра от города Андая до испанского Ируна, требуя от мировых лидеров конкретных действий в борьбе с неравенством и в защиту окружающей среды.