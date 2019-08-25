Дружба есть, результатов нет

Великобритания выйдет из ЕС 31 октября, несмотря ни на что. Британский премьер Борис Джонсон подтвердил свою позицию после встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском в рамках саммита «Большой семёрки».

«Пока что на саммите, честно скажем, мы с вами вели беседы в атмосфере полнейшего согласия по большей части поднимаемых вопросов, — рассказал Джонсон. — Это я считаю свидетельством тесной связи Великобритании с европейскими друзьями, которая никуда не исчезнет и после 31 октября, что бы ни произошло».

«Да, не могу не согласиться», — ответил ему Туск.

Однако практические итоги двусторонней встречи — куда менее позитивны: они отсутствуют. Журналистам илшь сообщили, что стороны «продолжат контактировать» — например, в рамках Генассамблеи ООН в сентябре.

Оба политика выразили надежду, что другая сторона изменит мнение: Туск пожелал коллеге всё же согласиться с подписанным документом, Борис Джонсон вновь призвал Брюссель смягчиться и рассмотреть возможные изменения договора.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

«Будет ли заключено соглашение, и какое — это вилами по воде писано. Но абсолютно ясно то, что в любом случае надо готовится к выходу без сделки».

Не обрадовал британцев и Дональда Трамп. В Королевстве надеются на двусторонний торговый договор с США как на некоторую компенсацию нарушенных связей с Европой. Президент США заявил, что «безумно рад» будет заключить соглашение с Лондоном, но лёгких и быстрых переговоров там пусть не ждут.