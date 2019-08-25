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Сирия

Взрывы в небе над Дамаском

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 Надежда Дрямина 
Взрывы в небе над Дамаском
Авторское право
REUTERS/OMAR SANADIKI
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Мощные взрывы прогремели в ночь на воскресенье в небе под Дамаском. Как сообщают сирийские СМИ, ПВО страны перехватила и уничтожила "враждебные цели" к югу от столицы.

Официальные лица не уточняют, о каких объектах идет речь.

Но, по некоторым данным, атака была совершена израильской авиацией.

Ранее Израиль подтвердил, что нанёс удары по иранским целям в Акрабе, к северо-востоку от Дамаска. Как заявили в армейской пресс-службе, истребители поразили объекты подразделения "Аль-Кудс", тем самым помешав Ирану совершить атаку на Израиль при помощи "беспилотников-камикадзе".

Тем временем на на северо-востоке Сирии начал свою работу координационный центр Турции и США по контролю зоны безопасности. Ранее Вашингтон и Анкара заключили соответствующее соглашение. Против него выступило сирийское правительство, назвав инициативу угрозой суверенитету и территориальной целостности страны.

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