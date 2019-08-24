США - Китай: обмен пошлинами

Торговое противостояние между Пекином и Вашингтоном обостряется. В ходе очередного раунда в пятницу стороны вновь обменялись ударами. Дональд Трамп объявил о том, что пошлины на китайский импорт, которые начнут взимать с осени, будут ещё выше запланированного на 5%.

Решение было принято в ответ на то, что накануне Китай поднял тарифы на более чем 5 тысяч наименований американских товаров. Этот шаг глава Белого дома назвал "политически мотивированным"

"С Китаем у нас вышла небольшая ссора. Но мы его одолеем. Сегодня мы вводим пошлины на китайский импорт. Они облагают ими некоторые наши товары, мы поступаем также. На протяжении долгих лет нам достаётся от Китая за более чем 500 миллиардов долларов, которые ежегодно вывозят из нашей страны. Мы хотим положить этому конец", - сказал президент США.

Он также потребовал от американских компаний заняться поиском альтернативы Китаю, чтобы переместить производство своей продукции домой в США или в другие страны.

Вскоре после заявлений Дональда Трампа индекс Dow Jones упал на 1,6%. На снижение пошли и Европейские фондовые индексы.